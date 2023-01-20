Киевлянина будут судить за два "минирования" здания ОП. Говорит, ему часто отключали свет
В Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента. Свои действия он объяснил тем, что ему "слишком часто" отключали свет, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В суд направлен обвинительный акт по фактам заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка в полицию и сообщил о "минировании" здания ОП.
"Эти сообщения он сделал из-за недовольства тем, что, по его мнению, слишком часто выключали свет в его квартире", – сообщают в ОГП.
Правоохранители задержали 51-летнего мужчину, он сейчас под стражей. В квартире нашли телефон, с которого осуществлялись звонки на линию 102, а также коммунистическую символику и георгиевские ленты. Мужчина утверждает, что они принадлежат его пожилой матери.
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