Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует – КГГА
Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует
Автобусные маршруты:
№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко
№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный
№35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской
№54 – от ст.м. Выдубичи до пл. Михайла Спивака
№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
№55 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой
№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
№118 – от Политехнического института – до м. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусные маршруты
Организована работа:
троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1
№12 от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Работа других маршрутов приостановлена.
Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
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