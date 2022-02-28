Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует – КГГА

Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует



Автобусные маршруты:



№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко

№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный

№35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл. Михайла Спивака

№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№55 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№118 – от Политехнического института – до м. Патона



Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.



Троллейбусные маршруты



Организована работа:



троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1

№12 от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбидская



Движение других маршрутов временно не производится.



Трамвайные маршруты:



Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов приостановлена.



Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Сергей Бережной

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