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07.06.2019, 16:14

Кинотеатр Киев сообщил о рейдерском захвате. В КГГА отрицают

Кинотеатр Киев сообщил о рейдерском захвате. В КГГА отрицают - Фото
Фото: https://www.facebook.com/olena.syrbu

В городской администрации заявляют, что в кинотеатре "проводят инвентаризацию имущества". Активисты зовут людей на акцию в защиту кинотеатра

Сегодня, 7 июня, захватили здание культурного центра Кинотеатр Киев". Об этом сообщила директор центра Вилия Бондаренко, передает Детектор медиа.

По ее словам, кинотеатр захватили "титушки" и представители коммунального предприятия Киевкинофильм, которые требуют освободить помещение для нового арендатора. 

Бондаренко утверждает, что захватчики выгоняли сотрудников и посетителей кинотеатра и толкнули бухгалтера. 

"Они (захватчики, - ред.) доказывают, что они правы, хотя у нас дело в суде – 18 июня его рассмотрят, до суда они не имеют права этого делать", - считает директор центра.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что никакого захвата не было, а Киевкинофильм проводит инвентаризацию имущества кинотеатра, после чего сотрудники смогут вернуться к работе.

В Нацполиции также заявили, что информация о рейдерском захвате не подтвердилась. 

Активисты в Facebook сообщили об акции по защите кинотеатра Киев. Она начнется сегодня в 19:00 возле здания кинотеатра. 

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Теги: кинотеатр Киев, захват
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