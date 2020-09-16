Кличко: Киев готов начать отопительный сезон раньше срока
В этом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет использовать беспилотники для обнаружения поломок в сети
Власти столицы технически готовы начать пуск теплой воды в сеть, если будет потребность. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Он отметил, что специалисты Киевтеплоэнерго проверили состояние всех котельных и теплопунктов: были устранены более 6500 повреждений.
Также мэр призвал ОСББ и другие управляющие объединения к проверке задолженности по счетам для того, чтобы избежать "работ в авральном режиме, когда на улице минусовая погода".
В новом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - мониторинг и оперативное выявление аварий и повреждений.
- 4 сентября Нафтогаз опубликовал список из более, чем 60 городов, у которых имеются задолженности перед компанией. В списке городов - Харьков, Киев, Одесса, Днепр и тд.
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