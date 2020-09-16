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Кличко: Киев готов начать отопительный сезон раньше срока

16.09.2020, 14:02
Кличко: Киев готов начать отопительный сезон раньше срока - Фото
киевтеплоэнерго -пресс-служба

В этом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет использовать беспилотники для обнаружения поломок в сети

Власти столицы технически готовы начать пуск теплой воды в сеть, если будет потребность. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что специалисты Киевтеплоэнерго проверили состояние всех котельных и теплопунктов: были устранены более 6500 повреждений. 

Также мэр призвал ОСББ и другие управляющие объединения к проверке задолженности по счетам для того, чтобы избежать "работ в авральном режиме, когда на улице минусовая погода". 

В новом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - мониторинг и оперативное выявление аварий и повреждений.

  • 4 сентября Нафтогаз опубликовал список из более, чем 60 городов, у которых имеются задолженности перед компанией. В списке городов - Харьков, Киев, Одесса, Днепр и тд. 

 

Станислав Стороженко
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