Кличко: Киев готов начать отопительный сезон раньше срока

В этом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет использовать беспилотники для обнаружения поломок в сети

Власти столицы технически готовы начать пуск теплой воды в сеть, если будет потребность. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, что специалисты Киевтеплоэнерго проверили состояние всех котельных и теплопунктов: были устранены более 6500 повреждений.

Также мэр призвал ОСББ и другие управляющие объединения к проверке задолженности по счетам для того, чтобы избежать "работ в авральном режиме, когда на улице минусовая погода".

В новом отопительном сезоне Киевтеплоэнерго будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - мониторинг и оперативное выявление аварий и повреждений.

4 сентября Нафтогаз перед компанией. В списке городов - Харьков, Киев, Одесса, Днепр и тд. опубликовал список из более, чем 60 городов, у которых имеются задолженности

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.