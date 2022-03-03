Кличко: ночные взрывы в столице – результат работы системы ПВО Вооруженных сил

Виталий Кличко обратился к киевлянам: "Ситуация в городе сложная, но контролируемая".

Ночные взрывы в столице – результат работы системы ПВО Вооруженных сил, сбивавших вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших нет.

Мэр Киева также отметил, что поврежденную теплотрассу возле железнодорожного вокзала возобновят сегодня, 3 марта.

Сотрудники городских ШЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб приобщились к помощи гуманитарному штабу и волонтерам.

"Возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для терробороны", – заявляет Кличко.

Он также добавил, что службы могут убирать мусор и развозить продукты по городу до комендантского часа – с 7:00 до 20:00.

Альона Низовець

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