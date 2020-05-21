Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
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С 23 мая в Киеве заработает:
- Наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);
- Магазины площадью до 1000 кв. м.;
- Спортивные и детские площадки.
С 25 мая в Киеве заработает:
- Метрополитен;
- Промышленные и сельскохозяйственные рынки.
С 1 июня в Киеве заработает:
- Детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ЗНО;
- Заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
- Детско-юношеские спортивные школы;
- Спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);
- Откроют зоны отдыха и пляжи около водоемов.
"Все запланированные ослабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", - заявил Кличко. По его словам, решение об открытии крупных ТРЦ будет принято отдельно: "После того, как метро возобновит работу".
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