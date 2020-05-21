Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня

Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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С 23 мая в Киеве заработает:

- Наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

- Магазины площадью до 1000 кв. м.;

- Спортивные и детские площадки.

С 25 мая в Киеве заработает:

- Метрополитен;

- Промышленные и сельскохозяйственные рынки.

С 1 июня в Киеве заработает:

- Детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ЗНО;

- Заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- Детско-юношеские спортивные школы;

- Спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);

- Откроют зоны отдыха и пляжи около водоемов.

"Все запланированные ослабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", - заявил Кличко. По его словам, решение об открытии крупных ТРЦ будет принято отдельно: "После того, как метро возобновит работу".

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Сегодня главный медик Львова заявил, что у города "мало оснований для существенного ослабления карантина".

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