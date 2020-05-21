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Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня

Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
21.05.2020, 12:24

По словам мэра Киева, следующие этапы ослабления карантина в столице запланированы на 23 и 25 мая, а также на 1 июня

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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С 23 мая в Киеве заработает:

- Наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

- Магазины площадью до 1000 кв. м.;

- Спортивные и детские площадки.

С 25 мая в Киеве заработает: 

- Метрополитен;

- Промышленные и сельскохозяйственные рынки.

С 1 июня в Киеве заработает:

- Детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ЗНО;

- Заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; 

- Детско-юношеские спортивные школы;

- Спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);

- Откроют зоны отдыха и пляжи около водоемов. 

"Все запланированные ослабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", - заявил Кличко. По его словам, решение об открытии крупных ТРЦ будет принято отдельно: "После того, как метро возобновит работу". 

  • Вчера Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным.
  • Сегодня главный медик Львова заявил, что у города "мало оснований для существенного ослабления карантина".

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Владислав Сердюк
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