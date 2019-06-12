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12.06.2019, 20:47

#KyivNotKiev. В США изменят международную базу названий

#KyivNotKiev. В США изменят международную базу названий - Фото
Валерий Чалый Фото: LIGA.net

Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Предложение посла поддержали своим обращением члены Украинского кокуса Конгресса США и Украинский конгрессовый комитет Америки. Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

Отмечается, что это решение даст толчок к тому, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, поскольку международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

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Теги: kyiv, посольство, валерий чалый
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