Мэрия вместе с военными решит, устанавливать ли новогоднюю елку в Киеве

В Киевской городской госадминистрации решение об установке новогодней елки в столице будет принято после консультаций с военными. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Комиссия Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям рассмотрела петицию о неуместности установки елки в условиях военного положения. Комиссия не поддержала петицию в части предложения не устанавливать елку, но заверила, что в случае принятия решения об установке бюджетные средства на это тратиться не будут. Кроме того, будут соблюдены меры безопасности и экономии электроэнергии.

Глава комиссии Виктория Муха считает, что отказ от одного из главных символов празднования Рождества и Нового Года будет "неправильным сигналом".

"Все мы верим, что добро победит зло, свет победит тьму", – сказала она, отметив, что для оккупированных населенных пунктов Украины, "где в этом году не будет праздника", главная елка страны "может стать для всех символом надежды и веры".

Старостенко сообщила, что для подсветки елки, если такой формат будет одобрен, используют генератор, который затем передадут в учреждение критической инфраструктуры или на фронт.

Она также заявила, что праздничной ярмарки и концертов у главной елки не будет.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА подчеркнули, что решение об установке елки будут приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны Киева.

Вадим Ребрина

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