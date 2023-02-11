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На 12 февраля отключения электроэнергии в Киеве не запланированы

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 20:43
На 12 февраля отключения электроэнергии в Киеве не запланированы - Фото
Depositphotos_электроэнергия

Компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что на завтра лимиты от НЭК Укрэнерго для Киева отсутствуют, однако, в случае перегрузки сетей, возможны отключения света в отдельных районах.

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"Друзья, на завтра лимиты от НЭК Укрэнерго для Киева отсутствуют. Однако, в случае перегрузки сетей, возможны отключения света в отдельных районах. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

В компании также попросили киевлян, когда света нет, выключать из розеток все приборы. Когда свет появляется, поочередно включать мощные приборы (как обогреватель, бойлер, электрочайник). "Такие несложные действия очень помогут избежать аварий на сетях!" – отметили в ДТЭК.

  • Вчера, 10 февраля, в Киеве, Сумской, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях превентивно отключали электроэнергию из-за угрозы ракетных ударов.

Вадим Ребрина
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свет дтэк Укрэнерго электроэнергия
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