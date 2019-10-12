На Майдане начали надстраивать одно из зданий: фото

Строительство в доме на Майдане (Фото: Катерина Бутко/Facebook)

Фотографии строительных работ, которые ведутся на крыше дома по адресу Софиевская, 1, опубликовал в Facebook пользователь Николай Морозов.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что на ситуацию в первую очередь должна реагировать Государственная архитектурно-строительная инспекция, которая, по его мнению, сможет "отработать этот вопрос" эффективнее и оперативнее, чем профильный департамент города.

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