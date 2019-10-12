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На Майдане начали надстраивать одно из зданий: фото

На Майдане начали надстраивать одно из зданий: фото - Фото
Строительство в доме на Майдане (Фото: Катерина Бутко/Facebook)
12.10.2019, 21:21

По мнению советника мэра, должна вмешаться архитектурно-строительная ин

Фотографии строительных работ, которые ведутся на крыше дома по адресу Софиевская, 1, опубликовал в Facebook пользователь Николай Морозов.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что на ситуацию в первую очередь должна реагировать Государственная архитектурно-строительная инспекция, которая, по его мнению, сможет "отработать этот вопрос" эффективнее и оперативнее, чем профильный департамент города.

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