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14.02.2019, 12:10

На Почтовой площади Киева будет и ТЦ, и музей - КГГА

На Почтовой площади Киева будет и ТЦ, и музей - КГГА - Фото
Раскопки на Почтовой площади (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

От ТЦ на площади отказаться нельзя, поскольку это инвестиционный проект, однако и музей на Почтовой тоже будет, сказал замглавы КГГА

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На Почтовой площади в Киеве будет и торговый центр, и музей. Об этом в эфире телеканала 112 сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Музей будет обязательно", - подчеркнул он, уточнив, что ТЦ - это инвестиционный проект и от него тоже нельзя отказаться.

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Кроме того, Мондриевский сообщил, что сейчас решается вопрос о передаче Гостинного двора на Подоле в коммунальную собственность и будущего его функционального предназначения. По словам чиновника, здание станет частью публичного пространства, "изюминкой" культурного и туристического района Киева.

В августе прошлого года КГГА перепоручила вести раскопки на Почтовой площади Институту археологии НАН Украины. Работы начнутся в 2019-м.

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Теги: почтовая площадь, киев, КГГА, музей, раскопки
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