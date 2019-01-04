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04.01.2019, 12:06

На Рождество общественный транспорт в Киеве изменит график работы

На Рождество общественный транспорт в Киеве изменит график работы - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Киевский метрополитен продлевать работу не будет

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На Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу наземного общественного транспорта в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс.

Курсировать дольше будут следующие маршруты:

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  • троллейбусы маршрутов: 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 50;
  • трамваи маршрутов: 1, 8, 12, 14, 28, 33;
  • автобусы маршрутов: 17, 20, 21, 23, 37, 48, 51, 55, 69, 99, 101, 102, 114.

Кроме того, 7 января с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будут изменены маршруты троллейбусов 6, 16, 18:

  • троллейбусы №6 будут курсировать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
  • троллейбусы №16 - от улицы Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы №18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусы № 24, 114 - по трассе движения рабочего дня (через улицу Крещатик).

Как пишет Громадське, столичное метро в Рождественскую ночь продлевать работу не будет.

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Теги: общественный транспорт, киев, метро, троллейбус, график работы, маршрут, рождество, рождественская ночь
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