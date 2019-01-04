На Рождество общественный транспорт в Киеве изменит график работы

На Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу наземного общественного транспорта в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс.
Курсировать дольше будут следующие маршруты:
Кроме того, 7 января с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будут изменены маршруты троллейбусов 6, 16, 18:
Как пишет Громадське, столичное метро в Рождественскую ночь продлевать работу не будет.
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