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15.03.2019, 21:14

На Русановке в Киеве полиция задержала мужчину с мачете

На Русановке в Киеве полиция задержала мужчину с мачете - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полицию обратились местные жители с сообщением о том, что на Русановском бульваре неизвестный с мачете бросается на прохожих

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В Киеве, на Русановском бульваре полиция задержала молодого человека, который, по словам очевидцев, бросался на прохожих с мачете. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что к ним обратились местные жители с сообщением о том, что на Русановском бульваре неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Сотрудники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя. Он - местный житель, 1996 года рождения. По его словам, данный предмет нашел на обочине дороги и решил оставить себе", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет и направила на экспертизу. Мужчину задержали и доставили в управление, сообщили в полиции.

Между тем, журналистка Екатерина Сергацкова сообщила в Facebook, что полиция отпустила задержанного.

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Теги: киев, русановка, мачете
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