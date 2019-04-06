На улицы Киева возвращаются пешие полицейские патрули

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве на усиленное патрулирование улиц заступили мобильные группы быстрого реагирования полиции. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, решение вывести на улицы дополнительные пешие патрули полиции принято с целью предупреждения уличной преступности, "уровень которой с наступлением тепла может увеличиться".

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Крищенко сообщил, что в столице ежедневно дополнительно будут нести службу четыре мобильные группы из десяти полицейских в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

Глава киевской полиции рассказал, что правоохранители будут распределяться на наряды и в пешем порядке отрабатывать отведенный участок. А в случае поступления информации о совершении тяжкого преступления - будут передислоцироваться к месту совершения правонарушения.