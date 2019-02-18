Нападение на киевскую электричку: суд вынес первый приговор

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Суд вынес первый приговор по делу о нападении на столичную электричку в июле 2018 года, когда группа молодых людей остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовала вагоны, а также забросала камнями машиниста и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры г. Киева.

Приговором Подольского райсуда Киева 27-летний мужчина, который принимал участие в разгроме электрички, приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Реклама

Он признан виновным по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Отмечается, что подозреваемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд его утвердил.

В рамках этого соглашения мужчина "активно способствовал разоблачению соучастников". Благодаря его показаниям были установлены еще двое участников событий. 10 января 2019 года им сообщено о подозрении.

Кроме того, по информации прокуратуры, подозреваемый согласился возместить убытки, причиненные его действиями.

30 июля в Киеве группа неизвестных остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородская. Правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу.

В ноябре 2018 года трем лицам было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) УК.