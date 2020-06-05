Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Небоскребы в центре Киева хотят запретить: проект столичного Генплана

Небоскребы в центре Киева хотят запретить: проект столичного Генплана - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.06.2020, 10:42

В столице строить высотки предлагается за пределами центральной части города

Новый проект столичного Генплана хочет запретить строительство высотных домов в центре Киева. Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан, передает пресс-служба КГГА.

Строить высотки предлагается, в частности, на правобережье - в районе Лыбедской и Демеевской площадей, улиц Амосова, Автозаводской, Выговского, проспекта Правды, на Петровке, пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта. На левобережье - в районах Днепровской набережной, проспекта Шухевича, улицы Электротехнической и проспекта Бажана.

"Возведение небоскребов мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях на проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро Лесная и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного", - добавил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Читайте также: Киев и Генплан-2040: планы, которые противоречат реальности 

Исторические здания и постройки на Крещатике, Владимирской улице и Андреевском спуске планируют оставить. 

Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
киев небоскреб генплан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 