Небоскребы в центре Киева хотят запретить: проект столичного Генплана

Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Новый проект столичного Генплана хочет запретить строительство высотных домов в центре Киева. Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан, передает пресс-служба КГГА.

Строить высотки предлагается, в частности, на правобережье - в районе Лыбедской и Демеевской площадей, улиц Амосова, Автозаводской, Выговского, проспекта Правды, на Петровке, пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта. На левобережье - в районах Днепровской набережной, проспекта Шухевича, улицы Электротехнической и проспекта Бажана.

"Возведение небоскребов мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях на проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро Лесная и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного", - добавил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Читайте также: Киев и Генплан-2040: планы, которые противоречат реальности

Исторические здания и постройки на Крещатике, Владимирской улице и Андреевском спуске планируют оставить.

В декабре 2019-го мэр Киева Виталий Кличко презентовал проект Генерального плана столицы - стратегию развития города на ближайшие 20 лет. LIGA.net выделила его ключевые пункты.