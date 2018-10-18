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18.10.2018, 11:36

Новый температурный рекорд в Киеве: зафиксирована летняя погода

Новый температурный рекорд в Киеве: зафиксирована летняя погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Температура воздуха в середине октября соответствует летним показателям

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16 и 17 октября в столице были зафиксированы очередные исторические рекорды максимальной температуры воздуха. Об этом свидетельствуют наблюдения метеостанции Центральной геофизической обсерватории им.Срезневского.

Вчера после полудня столбик термометра поднялся до +24,0°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимума для этого дня, зафиксированного в 1885 и 1990 годах.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,9°С историческое значение 1967 года. Она составила +15,9°С, а это соответствует температуре настоящего лета, отмечают в обсерватории.

Во вторник после полудня воздух прогрелся до +23,4°С, що на 1,1°С выше предыдущего максимума для этого дня, отмеченного в 1916 году. Таким образом был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня, и по климатической норме она соответствовала концу августа.

Учитывая высокий температурный фон, погода в четверг, 18 октября, также будет летней, добавляют в обсерватории.

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Теги: бабье лето, киев, погода, температурный рекорд
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