Одна из станций киевского метро будет закрыта по утрам на вход

Станция метро "Золотые ворота" (Фото: LIGA.net)

В связи ремонтом эскалаторов станция "Золотые ворота" с 30 октября будет закрыта по утрам в час пик на вход. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

Начиная со среды, ежедневно в рабочие дни с 08:10 до 09:20 вход на станцию будет закрыт. При этом два эскалатора будут поднимать пассажиров только на выход.

В остальное время, кроме указанного выше, станция будет работать в обычном режиме.

Переход с "Золотых ворот" на станцию "Театральная" будет открыт все время.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" планируется завершить 9 февраля 2021 года. На этот период пресс-служба метрополитена призывает пассажиров корректировать свои маршруты.