Ослабление карантина. В Киеве планируют открыть первые 5-7 пляжей 1 июня – КГГА

Пляж (фото - LIGA.net)

Пляжный сезон в Киеве начнется 1 июня, если будут ослаблены соответствующие карантинные ограничения и решения примут Кабмин и столичная власть. Об этом сказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия КГГА Плесо Константин Пигуля в эфире телеканала Киев.

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Он сказал, что, по предварительным договоренностям, начало купального сезона в Киеве планируется ориентировочно на 1 июня.

"Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продлевается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

Отмечается, что в Киеве есть 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием, и 18 зон отдыха.

По словам Пигули, пляжи почти готовы, сейчас ожидается проверка Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Сначала планируется открыть 5-7 пляжей, другие позже.

По его словам, они были готовы открывать пляжный сезон еще 15 мая, если бы не карантин. Также на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.

Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 июня, он будет адаптивным, а карантинные ограничения будут постепенно ослаблять.

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