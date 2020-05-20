Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина. В Киеве планируют открыть первые 5-7 пляжей 1 июня – КГГА

Ослабление карантина. В Киеве планируют открыть первые 5-7 пляжей 1 июня – КГГА - Фото
Пляж (фото - LIGA.net)
20.05.2020, 20:24

После ослабления карантинных ограничений первые 5-7 пляжей в Киеве планируют открыть 1 июня

Пляжный сезон в Киеве начнется 1 июня, если будут ослаблены соответствующие карантинные ограничения и решения примут Кабмин и столичная власть. Об этом сказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия КГГА Плесо Константин Пигуля в эфире телеканала Киев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что, по предварительным договоренностям, начало купального сезона в Киеве планируется ориентировочно на 1 июня.

"Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продлевается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

Отмечается, что в Киеве есть 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием, и 18 зон отдыха.

По словам Пигули, пляжи почти готовы, сейчас ожидается проверка Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Сначала планируется открыть 5-7 пляжей, другие позже.

По его словам, они были готовы открывать пляжный сезон еще 15 мая, если бы не карантин. Также на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.

  • Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 июня, он будет адаптивным, а карантинные ограничения будут постепенно ослаблять.

Читайте также: Минздрав разрешит открыть пляжи: морская вода и солнце убивают коронавирус

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин пляжи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 