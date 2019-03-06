Оставил вещь в такси. Киев – в топ-10 самых "забывчивых" столиц

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Киев занял девятое место в топ-10 самых "забывчивых" европейских столиц согласно рейтингу компании Uber, полученному LIGA.net.

Статистика по всей стране показывает, что Украина в этом рейтинге занимает восьмое место.

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Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине: телефон, кошелек, сумка, одежда, наушники, ключи, очки.

20 самых необычных предметов, забытых украинцами: детский рюкзак с кошельком, бананами и самодельным мечом, две детские машинки Рык и Вспыш, корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и деревянная тренога, гитара, один детский сапог, два бокса для салфеток, детский горшок, утюг, форма для пирога и железный поднос, удочка в черном матерчатом чехле, счетчики для воды, мангал складной и шампура в чехле, бампер от детской коляски, платья подруг невесты, кларнет, накладные волосы, брюки, танцевальные туфли, перчатки Микки Мауса, плакат с изображением Мэрилин Монро.

Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.

Самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии - за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах 28 раз.

Топ-10 самых "забывчивых” стран в Европе: Франция, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Польша, Хорватия, Испания, Украина, Швейцария, Литва.

Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе: Австрия, Турция, Чехия, Бельгия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Швеция, Португалия, Греция.

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе: Лондон, Амстердам, Париж, Дублин, Варшава, Женева, Загреб, Мадрид, Киев, Рим.

Топ 10 наименее “забывчивых” столиц в Европе: Вена, Прага, Брюссель, Осло, Стамбул, Таллин, Хельсинки, Стокгольм, Лиссабон, Афины.

28 февраля сообщалось, что компании-разработчики сервисов такси Uber и Lyft дадут своим водителям возможность на льготных условиях принять участие в первичных публичных размещениях своих акций (IPO), запланированных на 2019 год.