Памятник российскому полководцу уберут с территории лицея Богуна

Фото: commons.wikimedia.org

Памятник российскому полководцу Александру Суворову, расположенный на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, перенесут. Об этом сообщил в Facebook министр культуры Евгений Нищук.

"Только что экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна... Богуну быть!», - написал министр.

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Он добавил, что принятие решения по памятнику местного значения - процесс, к которому причастно не только министерство культуры.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что памятник Суворову демонтируют после соответствующего решения Минкульта.

В 2017 году появилась информация о намерениях администрации лицея Богуна демонтировать памятник Суворову, установленный у входа в лицей, и перенести его на задний двор. Тогда памятник закрыли баннером-декорацией с изображением Богуна.

Осенью этого года Минобороны направило письмо в адрес Кабинета министров, в котором выступило с инициативой демонтажа памятника и установки на его месте памятника Ивану Богуну.

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