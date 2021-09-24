Парковка в Киеве станет бесплатной для участников АТО и ООС

В Киеве участники АТО, ООС и члены семей погибших защитников получат льготы на парковку в столице. Соответствующее решение приняли местные депутаты 23 сентября, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Решение о бесплатной парковке для участников боевых действий на Донбассе и членов семей погибших поддержал 81 депутат. Против голосовали только депутаты от ОПЗЖ.

Бесплатная парковка для участников АТО и ООС будет обеспечена путем внесения изменений в Правила благоустройства города Киева.

До данного решения Киевсовета право бесплатной парковки было всего у несколько категорий граждан: людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны.

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Оксана Житнюк

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