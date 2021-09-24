Парковка в Киеве станет бесплатной для участников АТО и ООС
В Киеве участники АТО, ООС и члены семей погибших защитников получат льготы на парковку в столице. Соответствующее решение приняли местные депутаты 23 сентября, сообщает пресс-служба Киевсовета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Решение о бесплатной парковке для участников боевых действий на Донбассе и членов семей погибших поддержал 81 депутат. Против голосовали только депутаты от ОПЗЖ.
Бесплатная парковка для участников АТО и ООС будет обеспечена путем внесения изменений в Правила благоустройства города Киева.
До данного решения Киевсовета право бесплатной парковки было всего у несколько категорий граждан: людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны.
- Использование коммунальных парковок Киева было бесплатным на период жестких карантинных ограничений в апреле 2021-го. 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после окончания локдауна в столице парковки снова станут платными. При этом с мая в приложении Киев Цифровой появилась карта всех парковок, а процесс штрафования оцифровали. С мая в Киеве снова начали штрафовать за неоплаченную парковку. Уже с середины июня КГГА инициировала обсуждение роста тарифов на парковку в центре Киева. 1 июля - впервые за 12 лет – выросли тарифы на парковку в Киеве. Детали – тут. 16 июля парковочные зоны в Киеве обновили: самую дорогую расширили в три раза. Детали – тут.
Читайте также: Киев получил 1 млн грн от платных парковкок за месяц: миллионы потерял из-за "нелегалов"
Комментарии