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16.01.2019, 17:39

Переименование улиц в Киеве теперь невозможно без участия жителей

Переименование улиц в Киеве теперь невозможно без участия жителей - Фото
КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При этом организацией проведения консультаций с жителями должен заниматься сам инициатор переименования

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В Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Это нововведение касается также переименования переулков, проспектов, бульваров, спусков и проездов.

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В мэрии напомнили, что в течение 2014-2018 годов в Киеве переименовано 206 объектов. Такое количество переименований часто вызывало значительный общественный резонанс среди киевлян, отметили в КГГА.

При этом организацией проведения консультаций с жителями должен заниматься сам инициатор переименования. Он вправе самостоятельно определить форму этих консультаций - общественные слушания, собрания, сбор подписей, встречи.

Далее результаты консультаций должны подаваться на имя мэра одновременно с инициативой о переименовании, "кроме случаев, когда инициатива о переименовании оформлена и поддержана как электронная петиция".

Эти изменения не касаются "предложений о наименовании новых улиц, переименования мостов, скверов, парков и т.д., а также присвоения имен юридическим лицам коммунальной формы собственности".

В ноябре прошлого года на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали несколько переименований столичных топонимов.

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Теги: киев, переименование, КГГА, консультации, улица
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