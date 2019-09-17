Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция расследует работу нелегальных маршруток в Киеве

Полиция расследует работу нелегальных маршруток в Киеве - Фото
Маршрутка
17.09.2019, 17:07

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов чиновники КГГА нанесли ущерб КП Киевпасстранс на общую сумму около 7,5 млн грн

Столичная полиция расследует "преступную схему" в Киевской горадминистрации, которая способствовала деятельности аффилированных и нелегальных перевозчиков в городе. Об этом говорится в материалах суда.

Дело открыто 14 июня 2019 г.

Согласно данным досудебного расследования, чиновники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной службы перевозок создавали для легальных перевозчиков такие искусственные условия, при которых с ними расторгались договора в пользу аффилированных перевозчиков.

Руководство Коммунальной службы перевозок якобы давало подчиненным указания о проведении выборочных проверок маршрутов и внесении недостоверных сведений в акты проверки. После этого договора с соответствующими перевозчиками расторгались.

"Также руководством Департамента транспортной инфраструктуры и Коммунальной службы перевозок разработана преступная схема, а именно получение неправомерной выгоды от перевозчиков за непринятие мер реагирования", - говорится в материалах суда.

В течение 2016-2019 годов чиновники нанесли ущерб КП Киевпасстранс на общую сумму около 7,5 млн грн, считает следствие.

Читайте также: Киев задыхается: какие транспортные проблемы не решил Кличко

Напишите нам
киев маршрутка виталий кличко перевозчик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 