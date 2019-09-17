Полиция расследует работу нелегальных маршруток в Киеве

Маршрутка

Столичная полиция расследует "преступную схему" в Киевской горадминистрации, которая способствовала деятельности аффилированных и нелегальных перевозчиков в городе. Об этом говорится в материалах суда.

Дело открыто 14 июня 2019 г.

Согласно данным досудебного расследования, чиновники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной службы перевозок создавали для легальных перевозчиков такие искусственные условия, при которых с ними расторгались договора в пользу аффилированных перевозчиков.

Руководство Коммунальной службы перевозок якобы давало подчиненным указания о проведении выборочных проверок маршрутов и внесении недостоверных сведений в акты проверки. После этого договора с соответствующими перевозчиками расторгались.

"Также руководством Департамента транспортной инфраструктуры и Коммунальной службы перевозок разработана преступная схема, а именно получение неправомерной выгоды от перевозчиков за непринятие мер реагирования", - говорится в материалах суда.

В течение 2016-2019 годов чиновники нанесли ущерб КП Киевпасстранс на общую сумму около 7,5 млн грн, считает следствие.

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