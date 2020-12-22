Полиция заявила о попытке силового захвата здания в центре Киева: видео

В центре Киева группа мужчин с применением физической силы и пиротехнических средств пыталась захватить одно из помещений на улице Пушкинской. Задержаны шесть человек, сообщили в полиции Киева.

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Там рассказали, что сообщение о проникновение в помещение поступило в полицию около 14:00. По вызову выехали патрули и следственно-оперативная группа.

В полиции говорят, что немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. Один полицейский пострадал, он госпитализирован.

Предварительно правоохранители установили, что конфликт возник из-за права собственности на помещение. "Группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его", – сообщили в полиции.

Задержаны шесть человек. Дело открыто по статье о хулиганстве.

По данным сайта Киев оперативный, захватить пытались "офис Укрбуда". Эту информацию подтвердил адвокат Эдуард Клименко в эфире 112 Украина.

При этом 27 июля управляющий партнер сервиса аренды и покупки офисов allbc.info Антон Краев сообщал, что здание по ул. Пушкинская, 27, в котором находился центральный офис Укрбуда, будет продано на торгах 21 августа. Кому сейчас принадлежит это здание, неизвестно.

Судя по видео, опубликованному Киевом оперативным, в инциденте со стороны "нападавших" участвовало около 20 человек. Драка сопровождалась взрывами неизвестных предметов. События действительно происходили возле дома по Пушкинской, 27.

В начале потасовки видно, как возле группы проходят двое людей в бронежилетах, масках и с шевронами на одежде, которые не удалось рассмотреть. Один из мужчин был с автоматом.

Внимание, на видео – ненормативная лексика

Летом 2019 года Укрбуд правтически прекратил строительство. Дыра в оборотных средствах компании выросла до 1,5-2 млрд грн. Менеджмент обвиняет в случившемся экс-президента компании, бывшего нардепа Максима Микитася.

2 декабря Микитась, которого подозревают в хищении 81 млн госсредств, возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест. С бизнесмена также взыскали залог в 30 млн грн, и наложили арест на имущество стоимостью более 300 млн грн.

После выхода из СИЗО Микитась заявил, что "будет возвращать Укрбуд".

Вадим Ребрина

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