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Повреждены девять автомобилей: видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

15.12.2020, 21:51
Повреждены девять автомобилей: видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве - Фото
Фото - kyiv.gp.gov.ua

Появилось видео падения трех фонарных столбов на Шулявском путепроводе в Киеве. Запись опубликовал Киев оперативный.

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В результате падения столбов повреждено девять автомобилей. Среди людей пострадавших нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Сегодня, около 15:00, на Шулявском путепроводе в Киеве упали три фонарных столба. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "ответственность – на генподрядчике". Генеральный подрядчик реконструкции путепровода, а также заказчик выполнения работ – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".



Вадим Ребрина
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