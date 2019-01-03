Прокуратура нашла поддельные решения горсовета Киева по земле

КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура Киева обнаружила поддельные решения Киевского горсовета и теперь требует вернуть два земельных участка в селе Быковня стоимостью больше 45 млн грн. Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Это два спорных участка площадью 1,573 га и 0,2 га. Они перешли в частную собственность на основании поддельных решений КГГА.

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Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, чтобы вернуть землю. Параллельно расследуется уголовное дело по факту незаконного получения имущества территориальной общины.

20 декабря парламент до 2020 года продлил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.