Шулявский мост в Киеве. Движение на проспекте ограничили: схема

шулявский мост

Сегодня, 20 октября, движение транспорта по проспекту Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение по проспекту Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября. Ориентировочно ограничение продлится до утра понедельника, 21 октября", - отметили в КГГА.

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Фото: kyivcity.gov.ua

В пресс-службе объяснили, как лучше объехать перекрытый участок.

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Фото: kyivcity.gov.ua

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