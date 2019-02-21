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21.02.2019, 17:49

СМИ узнали дату перекрытия Шулявского путепровода в Киеве

СМИ узнали дату перекрытия Шулявского путепровода в Киеве - Фото

Демонтаж и восстановление путепровода продлятся 17 месяцев

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Перекрытие проезда и начало демонтажных работ на Шулявском путепроводе начнется с 15 марта. Об этом сообщает муниципальное издание Вечерний Киев со ссылкой на источники.

По информации издания, водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры, на которых будет указана дата перекрытия проезда.

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Демонтаж и восстановление путепровода продлятся 17 месяцев. Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода Большевик.

Ранее заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян заявлял, что Шулявский путепровод планируют полностью перекрыть для демонтажа весной 2019 года.

Давтян отметил, что одновременно с закрытием Шулявского моста запустят объезд соседними улицами по уже объявленным схемам.

Ранее планировали приступить к сносу путепровода на Шулявке 3-4 ноября. После этого начало демонтажа моста перенесли на январь 2019 года.

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Теги: реконструкция, демонтаж, мост, путепровод, шулявка
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