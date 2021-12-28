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Спокойствие: Киеву и области не будут отключать свет на три дня, как написали РосСМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 22:43
Спокойствие: Киеву и области не будут отключать свет на три дня, как написали РосСМИ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российское пропагандистское агентство РИА Новости написало, что Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света. Согласно информации на сайте ДТЭК, это не так.

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"Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света – с 28 по 31 декабря с 13.00 до 19.00 решено отключать свет (для ремонта на подстанциях и воздушных линиях)", – говорится в сообщении РИА Новости.

Спокойствие: Киеву и области не будут отключать свет на три дня, как написали РосСМИ

Согласно графику плановых отключений, размещенному на сайте ДТЭК, на многих улицах в Киеве и области в период 28-31 декабря действительно запланированы отключения электроэнергии, но не на три дня, а максимум на 8 часов, и не на всех улицах. При этом в графе "информация об отмене или переносе работ" указано, что все работы, запланированные на 29, 30 и 31 декабря отменены. Проводились ли работы 28 декабря, неизвестно.

  • Минэнерго разработало проект распоряжения об утверждении для объектов генерации, основным проектным видом топлива которых является уголь, экономические условия работы на резервном топливе – газе в случае дефицита электроэнергии в определенные моменты. Согласно заявлению министерства от 14 декабря механизм обеспечит безубыточность производства электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ и будет применяться только в случае и на период возможного отсутствия угля в достаточных объемах.
  • По данным Укрэнерго, на 14 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляли около 459 000 тонн, что вдвое меньше гарантированных запасов.
  • 15 декабря стало известно о том, что ТЭС и ТЭЦ при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа.
  • 17 декабря на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, премьер-министр заявил, что запасов газа достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона. А что касается ситуации с углем, то на сегодняшний день баланс положительный.
Вадим Ребрина
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дтэк электроэнергия
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