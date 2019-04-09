Стали известны подробности изнасилования в электричке под Киевом

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Изнасилование несовершеннолетней в электричке "Киев-Гребенка" произошло около 23:40 ночи в туалете поезда. Об этом корреспонденту LIGA.net. Сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Происшествие произошло 7 апреля. Заявление от матери девочки поступило в полицию на следующий день, 8 апреля.

Реклама

По словам представителя полиции, когда девушка пошла в туалет, за ней направился неизвестный мужчина. Именно там он совершил в отношении пострадавшей "действия насильственного характера".

Также злоумышленник завладел мобильным телефоном и золотыми украшениями девушки.

Мужчину задержали на станции "Марьяновка". Ему объявили о подозрении.

"В совершенном преступлении он сознался", - сказал Тракало.

О состоянии пострадавшей спикер Нацполиции информации предоставить не смог.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в электричке "Киев-Гребенка" мужчина сначала ограбил, а затем изнасиловал 14-летнюю девочку.