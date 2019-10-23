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Стало известно, когда в домах киевлян появится тепло

Стало известно, когда в домах киевлян появится тепло - Фото
Фото: depositphotos.com
23.10.2019, 15:08

При этом мэр заявил, что гарантировать отсутствие порывов теплосетей не может

25 октября столичные власти начинают запуск системы отопления. В течение 10 дней тепло появится в домах всех жителей столицы. Об этом в эфире Радио Киев сказал мэр Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.

При этом мэр заявил, что гарантировать отсутствие порывов теплосетей не может, так как система, по его словам, изношена. Кличко сказал, что Киевтеплоэнерго заменило 80 км изношенных теплосетей, в то время как ремонта требуют 20000 км сетей.

В то же время он заявил, что Киев готов к отопительному сезону.

9 октября Киевтеплоэнерго заявило, что пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

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