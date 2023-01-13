Станции киевского метро "Льва Толстого" и "Дружбы народов" будут переименованы – КГГА

Киевляне проголосовали за переименование станции столичного метрополитена "Льва Толстого" на станцию "Украинских Героев", а станции "Дружбы народов" – на станцию "Зверинецкая". Об этом заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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По его словам, в столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей.

"И в конце концов мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена. Эти все переименования призваны не просто избавить от русской колониальной культуры, а фактически сейчас, когда появится площадь Украинских Героев вместо площади Льва Толстого, и соответствующей станции метро, а также вместо улицы Льва Толстого появится улица Скоропадского, мы будем иметь две оси на центральной карте Киева. Первая ось начнется от Европейской площади, пройдет через Майдан Незалежности, Бессарабскую площадь и завершится площадью Украинских Героев. А вторая – от улицы Владимирской, пройдет через бульвар Тараса Шевченко, улицу Скоропадского, Симона Петлюры и завершится центральным железнодорожным вокзалом. В результате мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", – сказал Бондаренко.

Он добавил, что киевляне путем электронного голосования также поддержали предоставление проектной станции метрополитена "Проспект Правды" название "Варшавская", а также переименование бульвара Перова на Воскресенский, а проспекта Освободителей – на проспект Георгия Нарбута.

11 января мэр Варшавы Рафал Тшасковский пообещал передать 60 вагонов Киевскому метрополитену.

Вадим Ребрина

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