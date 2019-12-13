Столичная мэрия планирует расширить границы Киева

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Киевский городской совет планирует расширить границы Киева на 27,7 квадратных км. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным пресс-службы, с 1989 года пределы Киева не могли изменить, потому что в горсовете не было необходимых документов. Их удалось найти в сентябре 2019 года и чиновники смогли разработать проект.

Теперь территорию столицы планируют увеличить, получив 2771 га земель от области. В то же время город передаст Киевской области 55,4 га.

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