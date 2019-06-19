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19.06.2019, 17:45

Суд Киева отказался запретить КиевПрайд

Суд Киева отказался запретить КиевПрайд - Фото
Марш равенства в 2018 году (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иск подал нардеп Игорь Мосийчук

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения Марша равенства КиевПрайд истцу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства.

В суде уточнили, что, согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Мосийчук просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации, которая не запретила проведение Марша равенства, и вынести решение о запрете его проведения.

КиевПрайд состоится в столице в ближайшее воскресенье - 23 июня.

В прошлом году Марш равенства в Киеве состоялся 17 июня. Участники прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша.

Соорганизаторы Марша равенства, правозищитники из Freedom House поблагодарили полицию, которая подралась с националистами-противниками мероприятия.

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Теги: игорь мосийчук, лгбт, киевпрайд
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