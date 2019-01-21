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21.01.2019, 13:45

Суд вернул в собственность общины участок на Трухановом острове

Суд вернул в собственность общины участок на Трухановом острове - Фото
Фото: Pixabay

Северный хозсуд Киева вернул в общественную собственность земельный участок на Трухановом острове

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Суд на основе обращения столичной прокуратуры вернул общине земельный участок на Трухановом острове в Киеве. Об этом прокуратура Киева сообщает у себя в Facebook.

Согласно сообщению, Северный хозсуд подтвердил позицию прокуратуры об отсутствии правовых оснований у частного предприятия на занятие земельного участка стоимостью 1,6 млн грн, расположенного по ул. Парковая дорога, 2а на Трухановом острове.

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Директор предприятия, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял земельный участок площадью почти 10 соток, относящийся к землям историко-культурного назначения, и возвел на нем два нежилых помещения.

Суд обязал его вернуть общине земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние.

Решение суда вступило в силу.

В конце прошлого года киевская городская организация Национального союза архитекторов Украины потребовала наложить мораторий на проведение строительных работ на скандальных участках в пределах улиц Рейтарской, Стрелецкой и переулка Георгиевского, на Андреевском спуске и Трухановом острове. 

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Теги: недвижимость, киев, Труханов остров, суд
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