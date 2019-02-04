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Боты:
04.02.2019, 15:29

Тело студентки, прыгнувшей с моста Патона в Киеве, так и не нашли

Тело студентки, прыгнувшей с моста Патона в Киеве, так и не нашли - Фото
Мукаддас Насырлаева (фото - facebook.com/kievtypical)

В прокуратуре говорят, что не могут доказать доведение студентки до самоубийства

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Тело студентки университета Богомольца Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января 2018 года предположительно прыгнула с моста Патона в Днепр, так и не было найдено. Об этом сообщает Слідство.інфо со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Сейчас подозреваемых нет, тело студентки также не удалось найти", - сказали в прокуратуре.

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По словам адвоката студентки Ровшанбека Розметова, последний допрос свидетелей проводили полгода назад.

Он рассказал, что следователи говорили со студентами, которые были в кабинете во время последнего разговора Насырлаевой и заместителя декана по воспитательной работе с иностранными студентами Татьяны Тимохиной, после которого студентка предположительно покончила с собой.

В пресс-службе прокуратуры изданию сказали, что не могут подтвердить доведение Насырлаевой до самоубийства: "Это могла бы подтвердить разве что сама девушка или кто-то из ее близких. Мы допросили ее друзей, одногруппников и сотрудников НМУ Богомольца, но пока нам не удалось это подтвердить. Следственные действия продолжаются".

Вместе с тем, по словам адвоката, Тимохина со следствием не сотрудничает, представители университета также не помогают в расследовании.

Тимохину отстраняли на время расследования, но сейчас, по данным Слідство.інфо, она работает.

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Теги: Мукаддас Насырлаева, самоубийство, суицид, университет, студент
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