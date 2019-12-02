Убийство в Киеве. Авто засветилось в деле о финансировании "ДНР"

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Автомобиль Range Rover, в результате расстрела которого в центре Киева погиб трехлетний ребенок, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, фигурирующей в деле о финансирования терроризма на Донбассе. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

По их информации, депутат Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска у ДонУкрПроектНИИ, о чем он сам заявил в декларации.

ДонУкрПроектНИИ была зарегистрирована в Донецке, а ее основателем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

По данным следствия, ДонУкрПроектНИИ и ряд других фирм, к которым Соболев имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса на временно оккупированных территориях Донбасса.

Например, до 2007 года Соболев владел сетью супермаркетов Обжора, которая работала на территории Донецкой области до 2014 года. По данным следствия, после оккупации части Донецкой области компания продолжила работать.

Вчера в Киеве стреляли депутата, погиб его сын.

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