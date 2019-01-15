"Украл и поехал за выпивкой": в Киеве судят угонщика авто со СТО

Фото: пресс-служба Нацполиции

На прошлых выходных в Киеве работник станции техобслуживания взял из бокса чужой автомобиль Mercedes Benz и поехал на нем с приятелем в магазин за выпивкой. Результат авантюры — вручение угонщику подозрения в незаконном завладении машиной и угроза 5 лет в тюрьме, пишет пресс-служба прокуратуры города Киева.

Во время поездки за алкоголем злоумышленник, заметив патрульных, проигнорировал их требования остановиться и пытался скрыться.

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После нескольких минут преследования его остановили.

"Правонарушителем оказался 40-летний житель столицы, работник упомянутого СТО", - уточнили правоохранители.