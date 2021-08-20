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В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 23:14
В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом: фото, видео - Фото
Фото: ГСЧС
дополнено

В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом. На данный момент пожар локализован, спасены четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар произошел в доме по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже. Он распространился на кровлю здания.

В 22:44 пожар локализован на площади около 2 000 кв м. Подразделениями ГСЧС спасены четыре человека.

К тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

ДОПОЛНЕНО В 23:53. В ГСЧС сообщили, что в 23:21 пожар был ликвидирован.

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Вадим Ребрина
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пожар бровары
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