В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом: фото, видео
20.08.2021, 23:14
Фото: ГСЧС
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В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом. На данный момент пожар локализован, спасены четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пожар произошел в доме по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже. Он распространился на кровлю здания.
В 22:44 пожар локализован на площади около 2 000 кв м. Подразделениями ГСЧС спасены четыре человека.
К тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
ДОПОЛНЕНО В 23:53. В ГСЧС сообщили, что в 23:21 пожар был ликвидирован.
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