В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом: фото, видео

дополнено

В Броварах Киевской области горит пятиэтажный жилой дом. На данный момент пожар локализован, спасены четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожар произошел в доме по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже. Он распространился на кровлю здания.

В 22:44 пожар локализован на площади около 2 000 кв м. Подразделениями ГСЧС спасены четыре человека.

К тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

ДОПОЛНЕНО В 23:53. В ГСЧС сообщили, что в 23:21 пожар был ликвидирован.

Читайте также: На Бурштынской ТЭС произошел пожар. Отключили энергоблок: фото, видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.