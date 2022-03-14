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В дом на киевской Оболони прилетел снаряд: возник пожар, повреждены квартиры – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 07:36
В дом на киевской Оболони прилетел снаряд: возник пожар, повреждены квартиры – фото - Фото
Оболонь, попадание снаряда, дом (фото - Антон Геращенко)

В дом в районе Оболонь в Киеве прилетел артиллерийский снаряд. Возник пожар, повреждены квартиры, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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В 05:09 снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по адресу Богатырская, 20. Произошло частичное разрушение с первого по третий этаж. Загорелись квартиры на третьем и четвертом этажах.

Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая, которая избиралась на Оболони, отметила, что сейчас продолжается ликвидация пожара. Количество жертв уточняется.

В дом на киевской Оболони прилетел снаряд: возник пожар, повреждены квартиры – фото

Марк Сировой
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