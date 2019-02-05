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05.02.2019, 09:23

В Киев сегодня в час-пик частично перекроют сразу два моста

В Киев сегодня в час-пик частично перекроют сразу два моста - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Трудности с трафиком связаны с ремонтом дорожного покрытия

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В Киеве сегодня, 5 февраля, частично ограничат движение транспорта по Северному и Южному мостам. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

На определенных участках дорог будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия.

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На Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через Днепр движение ограничат с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении. 

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Теги: киевавтодор, ремонт, киев, КГГА, движение, мост
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