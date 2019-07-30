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В Киевавтодоре рассказали, что мешает реконструкции моста Патона

В Киевавтодоре рассказали, что мешает реконструкции моста Патона - Фото
Мост Патона (фото - LIGA.net)
30.07.2019, 13:43

По словам гендиректора Киевавтодора Александр Густелева, мост Патона - культурная памятка, а потому его реконструкцию должен разрешить Минкульт

Директор Киевавтодора Александр Густелев заявил, что мост Патона отремонтируют, как только капитальную реконструкцию разрешит Министерство культуры. Об этом информирует сайт КГГА

"Еще с 2018 года городская власть внесла в программу экономического и социального развития Киева - работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеет возможности начать соответствующие работы", - сказал Густелев.

По его словам, мост был введен в эксплуатацию в 1953 году и находится под охраной государства, как памятка архитектуры и мостостроительства местного значения. 

"Законодательство в сфере охраны культурного наследия разрешает проводить только реставрационные работы на объектах, признанных памятками архитектуры. Но реставрация - это покрасить, почистить... А мост нуждается именно в масштабной реконструкции", - заявил Густелев. 

"Мы неоднократно обращались в Минкульт, Национальную академию наук с просьбой вывести мост из статуса памятки на время реконструкции, но позитивного ответа, к сожалению, до сих пор не получили" - подытожил директор Киевавтодора.

23 августа 2018 года власти Киева приняли решение реконструировать мост Патона - он нуждается в капитальном ремонте из-за длительного использования. 

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киевавтодор мост патона Минкульт
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