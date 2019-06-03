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03.06.2019, 12:35

В Киеве - нашествие бабочек-репейниц: фото, видео

В Киеве - нашествие бабочек-репейниц: фото, видео - Фото
Фото: pixabay.com

В столице заметили невиданное количество бабочек-репейниц

В Киеве - нашествие бабочек-репейниц (Vanessa cardui). Министерство экологии и природных ресурсов уже разместило у себя в Facebook пояснение.

"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч, за сутки пролетают до 500 км", - пишет министерство.


Фото: Петр Шуклинов/LIGA.net


Фото: Наталья Прилуцкая/Facebook


Фото, видео: Татьяна Жук/Facebook

В прошлом году бабочки "захватили" Киеве 5 июня.

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Теги: бабочка, минэкологии, видео, киев
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