В Киеве - нашествие бабочек-репейниц: фото, видео

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В Киеве - нашествие бабочек-репейниц (Vanessa cardui). Министерство экологии и природных ресурсов уже разместило у себя в Facebook пояснение.

"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч, за сутки пролетают до 500 км", - пишет министерство.



Фото: Наталья Прилуцкая/Facebook



Фото, видео: Татьяна Жук/Facebook

В прошлом году бабочки "захватили" Киеве 5 июня.