В Киеве ежедневно эвакуируют около 300 автомобилей за неправильную парковку

В течение июля в столице эвакуировали 5585 автомобилей

За нарушение правил парковки в июле в городской бюджет Киева поступило 1,5 млн грн штрафов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

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В столичной администрации сообщают, что среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей

"В течение июля было эвакуировано 5585 автомобилей", - отметили в КГГА.

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Среди наиболее частых нарушений - остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках.

Также в КГГА напоминают, что нарушители оплачивают три квитанции. Это штраф - 510 грн, услуги эвакуатора - 1270 грн, а также пребывание автомобиля на штрафстоянке - 144 грн/сутки.

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30 июля в Киеве открыли первую перехватывающую парковку возле метро.

В январе в Киеве возле КП Житний рынок установят первую в столице 15-метровую автоматическую парковку стоимостью 3,6 млн грн .

Наталия Софиенко

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