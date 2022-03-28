В Киеве и области сократили комендантский час
28.03.2022, 12:08
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
В Киевской области и в самой столице с сегодняшнего дня комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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Теперь комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00.
В это время нельзя передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение – можно идти в ближайшее убежище.
В КГГА ранее напомнили киевлянам, что гражданские, которые в комендантский час будут находиться на улице без спецпропусков, будут считаться вражескими диверсантами или разведчиками.
- Ранее в Киеве и области хотели ввести усиленный комендантский час до 07:00 28 марта, но в итоге отменили его. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк объяснил, что долгий комендантский час хотели ввести из-за угрозы деятельности диверсионных групп, но ситуация стабилизирована.
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