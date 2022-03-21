В Киеве и области введут усиленный комендантский час до 23 марта
21.03.2022, 11:36
Разрушение в Киеве из-за обстрелов, фото - КГГА
Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен – начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта, сообщает мэр города Виталий Кличко.
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"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги", – сообщает Кличко.
По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.
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