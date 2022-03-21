UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве и области введут усиленный комендантский час до 23 марта

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 11:36
В Киеве и области введут усиленный комендантский час до 23 марта - Фото
Разрушение в Киеве из-за обстрелов, фото - КГГА

Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен – начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта, сообщает мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги", – сообщает Кличко.

По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.


Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 