В Киеве и области введут усиленный комендантский час до 23 марта

Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен – начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта, сообщает мэр города Виталий Кличко.

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"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги", – сообщает Кличко.



По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.







Валерия Давыдова

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