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02.04.2019, 13:37

В Киеве ищут взрывчатку сразу на трех объектах Укроборонпрома

В Киеве ищут взрывчатку сразу на трех объектах Укроборонпрома - Фото
Укроборонпром (пресс-служба)

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании четырех объектов, в их числе объекты оборонной промышленности

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Сегодня, 2 апреля, полиция Киева проверяет сообщение о минировании четырех объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"За час в полицию поступило четыре сообщения о том, что в столице заминирован Бронетанковый завод, конструкторское бюро Артиллерийское вооружение, Высший совет правосудия и завод Маяк", - сказано в сообщении.

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Завод Маяк входит в госконцерн Укроборонпром и специализируется на разработке и изготовлении стрелкового и артиллерийского оружия, занимается ремонтом и модернизацией военной техники.

Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.

Проводится эвакуация. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.

Объекты находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов Киева. 

Вчера, 1 апреля, взрывчатку искали в торговом центре на Майдане Независимости в Киеве, эвакуировали 2000 человек - сообщение было ложным.

В Киеве ищут взрывчатку сразу на трех объектах Укроборонпрома

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Теги: киев, укроборонпром, минирование, маяк
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