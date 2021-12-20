В Киеве из-за непогоды сошел с рельсов трамвай: фото

В Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай. Соответствующее фото опубликовала патрульная полиция Киева.

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На протяжении примерно 20 минут движение по Кирилловской в направлении улицы Ярославской было заблокировано.

В Киеве сегодня впервые за эту зиму выпало большое количество снега. На дорогах столицы образовались пробки.

Киевавтодор сообщает, что увеличил количество техники для обработки улиц противогололедными средствами и уборки снега. В настоящее время работает 287 единиц спецтехники.

Также привлечены 354 работника в составе 51 бригады по ручной уборке.

Всего у Киевавтодора есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств, сообщили на предприятии.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах. После снегопада ожидается значительное понижение температуры", – сказано в сообщении.

Как сообщает Киевпастранс, снегопад вызвал задержку многих маршрутов общественного транспорта.

С сегодняшнего дня в городе приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Вадим Ребрина

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