В Киеве из-за непогоды сошел с рельсов трамвай: фото
В Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай. Соответствующее фото опубликовала патрульная полиция Киева.
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На протяжении примерно 20 минут движение по Кирилловской в направлении улицы Ярославской было заблокировано.
В Киеве сегодня впервые за эту зиму выпало большое количество снега. На дорогах столицы образовались пробки.
Киевавтодор сообщает, что увеличил количество техники для обработки улиц противогололедными средствами и уборки снега. В настоящее время работает 287 единиц спецтехники.
Также привлечены 354 работника в составе 51 бригады по ручной уборке.
Всего у Киевавтодора есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств, сообщили на предприятии.
"Просим водителей быть внимательными на дорогах. После снегопада ожидается значительное понижение температуры", – сказано в сообщении.
Как сообщает Киевпастранс, снегопад вызвал задержку многих маршрутов общественного транспорта.
- С сегодняшнего дня в городе приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.
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