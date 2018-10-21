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21.10.2018, 07:33

В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению

В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению - Фото
Фото: LIGA.net

Параллельно аварийные бригады ликвидируют повреждения в сети

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В Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе центрального отопления в связи со снижением температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Замглавы администрации Петр Пантелеев сообщил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах столицы зафиксировано значительное количество повреждений сети. В связи с этим задействованы 40 аварийных бригад и за последние дни ликвидировано около 300 повреждений.

По состоянию на 20 октября в Киеве подключены к отоплению, как утверждают в КГГА, 163 больницы, 282 школы, 458 детских сада.

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Теги: КГГА, отопление, отопление в киеве
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